- COVID-19 a dus la moartea unui barbat in Serbia, in februarie anul trecut, cu 10 zile inainte ca primul deces asociat coronavirusului din Europa sa fie raportat de Franta, potrivit unui studiu realizat de cercetatori din Belgrad, citat de Reuters.

- Un alt vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer a declarat, luni, ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.

- Omul de afaceri Xu Fengming, patronul fabricii Forestking din Panciu, a murit din cauza Covid 19 in Serbia. Xu Fengming avea mai multe afaceri cu lemn in Europa, printre care doua fabrici in Romania, la Panciu și in Fagaraș. De asemenea, avea fabrici in Franța și in Serbia. Societatea administrata de…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor de vaccinare impotriva Covid-19, au anuntat, marti, ministrii Sanatatii din aceste tari, intr-un comunicat comun, transmite Reuters. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete…