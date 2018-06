Stiri pe aceeasi tema

- In tarile dezvoltate conceptul de saptamana de lucru de patru zile nu mai este de mult o noutate, si chiar si in Romania un antreprenor a propus acest sistem pentru angajatii lui. Din perspectiva psihologica, dar si a randamentului muncii, saptamana de lucru redusa poate reprezenta un imens…

- La nivelul Uniunii Europene, un sfert din gospodariile cu copii erau alcatuite anul trecut din familii monoparentale, cel mai scazut procent fiind inregistrat in Croatia si Romania. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica, avand aproximativ una din trei gospodarii alcatuite din…

- Conducerea Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a promovat programele de studiu ale instituției de invațamant superior ieșean in cadrul targului educațional European Higher Education Fair – EHEF (Targul European pentru Studii Superioare), care a avut loc in Tokyo și Osaka, Japonia,…

- Un sondaj facut recent printre burlaci arata ca aproape toti considera ca familia ii face pe romani fericiți. 97% din romanii singuri susțin ca vor sa intemeieze o familie. Mai mult de jumatate dintre aceștia considera ca familia este completa atunci cand apar și copiii. Datele reies dintr-un studiu…

- Prin comparatie, in martie 2017, sporul natural negativ a fost de 7.420 de persoane. In martie 2018 s-au nascut 13.685 de copii, cu 994 mai multi decat in februarie 2018 si cu 1.366 mai putini decat in martie 2017. Totodata, s-au inregistrat 25.239 decese, cu 2.411 mai multe decat in luna februarie…

- Circa o treime dintre directorii executivi din Romania (34%) considera ca mita si coruptia au ramas prezente in mediul de afaceri, acest procentaj situandu-se sub media globala de 38%, reiese din cercetarea EY Global Fraud Survey, publicata miercuri. Datele citate arata ca diferenta dintre nivelurile…

- Parcul de afaceri West Gate din vestul Capitalei, deținut de Genesis Property, deschide oficial o unitate de cazare de patru stele în cadrul parcului de birouri din vestul Capitalei, printr-o investiție de 500 000 de euro. Aceasta facilitate, unica într-un parc de birouri din România,…

- Aproape 55.300 de copii erau inregistrati in sistemul de protectie speciala, dintre care doar 3.257 de copii au fost declarati adoptabili, numarul de familii adoptatoarea fiind de aproximativ 2.693. Numarul de adoptii a scazut de-a lungul anilor, atat cele nationale, cat si internationale, ajungand,…