Nu vor exista demolari de imobile pe traseele celor trei variante ocolitoare care vor fi construite in Gorj. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a precizat ca proiectanții vor avea in vedere cele mai bune trasee și eliminarea oricaror acțiuni de demolare de imobile. De asemenea, studiile de fezabilitate trebuie sa fie intocmite in maximum 3 luni de zile. „Avem deja semnate la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere doua contracte pentru realizarea Studiilor de Fezabilitate, respectiv pentru variant ocolitoare din Bumbești-Jiu și din Balești. Mai…