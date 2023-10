Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de studenti militari si elevi de anul I de la institutiile militare de invatamant superior si scolile militare de maistri militari si subofiteri depun juramantul de credinta fata de tara, vineri, in cadrul unor ceremonii la care vor asista membri ai familiilor acestora, personalul…

- Rețeaua iSTYLE anunța inaugurarea primului magazin in orașul Craiova, in Promenada Mall, cel mai mare centru comercial din regiune. iSTYLE ajunge astfel la un numar de 16 locații la nivelul intregii țari. Celelalte orașe in care rețeaua gestioneaza spații in Romania sunt: București, Brașov, Cluj, Constanța,…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Decebal din localitatea Lumina, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 05 octombrie 2023, in intervalul orar 11.00 ndash;…

- Percheziții mamut la 'fabricile de droguri' din Romania: mascații au descins in 23 de județeProcurori ai DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, fac, marti, 121 de perchezitii in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care comercializa dispozitive de vapat si dulciuri susceptibile…

- Chiriile pentru apartamente și garsoniere din zece mari orașe au crescut cu 17% in ultimul an. Studenții sunt in cautare de garsoniere, iar bugetul lor este cuprins intre 200 și 300 de euro. Mulți romani, in special studenți, sunt sau vor fi in cautarea unei locuințe de inchiriat in perioada imediat…

- Autoritațile au anunțat zilele trecute ca nu mai puțin de 9.256 cetațeni ucraineni s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala și de mediere a muncii.…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Din cauza lucrarilor la carosabilul de pe strada Mircea cel Batran, traficul auto se desfasoara cu greutate.Astfel, sunt afectate traseele liniilor 2 43. 5 40, 43M, 43C si CiTy Tour. Autobuzele pot inregistra intarzieri, transmite un comunicat din partea CT BUS.Citeste si:Anunt important al CT BUS.…