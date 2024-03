Profesori ai Academiei Navale "Mircea cel Batran" Constanta la Academia Nationala de Aparare a Letoniei (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea executarii lucrarilor de racordare a conductelor nou infiintate la sistemul centralizat de alimentare cu apa, de la intersectia strazilor Stefan cel Mare cu Vanatori din municipiul Mangalia, echipele RAJA vor sista alimentarea cu apa joi ndash; 14 martie 2024, in intervalul orar 08.00 ndash;…

- Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Societatii Crama Hamangia SRL a emis Hotararea nr. 1 04.01.2024, prin care au fost luate urmatoarele decizii: se completeaza obiectul de activitate cu: 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate.O alta decizie vizeaza deschiderea urmatoarele…

- CT BUS Constanta anunta ca astazi, de la ora 9.00, autobuzele liniei 14 vor circula din nou deviat pe sensul de mers spre Cap de Linie Vivo.Potrivit CT BUS, la intersectia str. Nicolae Iorga cu bd. Tomis acestea vor vira la dreapta pe bd. Tomis si vor continua traseul pe bd. Mamaia.Devierea survine…

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane" A.B.A. Dobrogea Litoral, cod unic de inregistrare fiscala RO 23877359, cu sediul in Constanta, str Mircea cel Batran nr 127, tel nr. 0241 673.036, fax nr. 0241 673.025, organizeaza LICITATIE PUBLICA conform OUG 57 2019, HG 183 2020 actualizata pentru: Inchirierea…

- Estonia, Letonia si Lituania au convenit, vineri, sa construiasca „o linie de aparare” comuna la granita lor cu Rusia si Belarus pentru a contracara eventuale amenintari militare, in contextul razboiului din Ucraina, au anuntat Ministerele Apararii eston si leton, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Imediat dupa absolvirea IATC, Vasile Cojocaru s a intors in Constanta si a fost cooptat in echipa de actori a Teatrului Dramatic, denumirea de atunci a Teatrului de Stat Cariera sa pe scena pontica se intinde pe o perioada de 35 de ani 1974 ndash; 2009 , timp in care a jucat in o sumedenie de roluriActorul…