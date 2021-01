Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea fondului de burse și a subvenției pentru camine, o subvenție pentru centrele de orientare in cariera și bani pentru imbunatațirea dotarilor din Universitați sunt printre principalele cereri ale Alianței organizațiilor studențești, in contextul pregatirilor pentru Legea bugetului de stat pe…

- Potrivit Eurostat 2020, tinerii din Romania sunt pe ultimul loc in UE la competentele digitale, necesare pentru cursurile online. Un procentaj zdrobitor al tinerilor de liceu din Romania (din clasele a IX-a – XII-a) nu are o minima alfabetizare tehnologica. In aceeași direcție, fixarea competențelor…

- Trecerea Zilelor Carierei in mediul online a dus la o scadere a numarului de participanți la eveniment. Chiar și așa, evenimentul este o reușita, spun organizatorii, Universitatea Politehnica Timișoara. UPT, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), a organizat, in 28 – 29 octombrie…