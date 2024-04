Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment asteptat, urias si apreciat isi va deschide portie in aceasta saptamana. Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), organizeaza cea de a XXIV-a ediție a evenimentului Zilele Carierei, cel mai mare targ universitar de locuri de munca pentru…

- La Bistrița au fost inaugurate astazi doua centre de recuperare pentru pacienții cu dizabilitați – copii și adulți. Acestea sunt destinate celor care lupta cu dizabilitațile și celor care le sunt alaturi. „Pentru ca totul incepe cu Dumnezeu, deschidem așa cum se cuvine ???????????????????????????? ????????…

- Anunțul pentru inchirierea unui apartament situat pe strada Regele Ferdinand din centrul Clujului a provocat o agitație in randul locuitorilor, aceștia dezbatand aprins prețul considerat exorbitant. Apartamentul, descris ca fiind „vintage”, are 3 camere și o suprafața de 102 metri patrați, fiind amplasat…

- Nu s-a saturat sa fure si nu stia nici proverbul cu ulciorul. La data de 20 martie, polițiștii Sectiei 3 Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta…

- Un barbat din județul Cluj a fost reținut de polițiștii din Lechința, și ulterior arestat preventiv de judecatorii de la Beclean, dupa ce și-a agresat concubina, o femeie din localitatea Urmeniș. Nu a fost pentru prima data cand femeia a fost batuta de concubin. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Lechința…

- *Acesta și-a inceput cariera in presa la cotidianul PRAHOVA Cu puține ore in urma, am aflat cutremuratoare veste a stingerii fulgeratoare din viața, la numai 54 de ani, a jurnalistului Daniel Dimache, se pare in urma unui infarct. Absolvent al Universitații Politehnice București- promoția 1994,…

- Prima lansare a romanului „El Amor de Sabato" („Iubita lui Sabato") de Constantin Severin va avea loc marți, 23 ianuarie, incepand cu ora 16:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava - Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, Sala A ...

- Zielel cu proteste ale fermierilor se prelungesc si chiar daca pana acum pe plan local nu s-a intrat in oras, manifestarile tinandu-se mai mult pe centura, ei au primit unde verde pentru centrul orasului. La solicitarea fermierilor de a organiza o adunare publica pentru susținerea agriculturii din Romania,…