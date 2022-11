Stiri pe aceeasi tema

- Fostul unirist Paul Pacurar a fost inger și demon in derby „de Alba”, disputat astazi sub Dragana. Mai intai a ratat un penalty in minutul 53, dar a inscris unicul gol al meciului Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, in minutul 67. Sub Dragana, puțin fotbal in primul mitan, pentru ca dupa pauza amfitrionii…

- „Studenții” albaiulieni au reușit șa dea lovitura in „orașu sarii”, administrand cea de-a cincea infrangere consicutiva celor de la CS Ocna Mureș, scor 3-2, dupa ce la pauza au fost conduși cu scorul de 1-2. Startul jocului a fost perfect pentru elevii lui Mihai Manea ce au deschis scorul relativ repede…

- Metalurgistul Cugir a trecut, la limita, de nou-promovata ACS Tg. Mureș, scor 2-1 (1-1), in runda a 10-a a eșalonului terț, gruparea de sub Dragana reușind sa remonteze handicapul din minutul 2. Iarași antrenorul Lucian Itu a fost determinant pentru “roș-albaștri”, cu o pasa decisiva la reușita lui…

- Studenții albaiulieni au reușit sa obțina doar o remiza, pe „Cetate”, in penultima runda a turului sezonului regular intre nou-promovatele din Seria a IX a eșalonului terț, CSU Alba Iulia și ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE. O confruntare cu o asistența redusa, incheiata la egalitate, cu ocazii…

- Facilitațile de cazare pe care le are la dispoziție Universitatea „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia, includ 5 camine, cel mai nou dintre acestea fiind dat in folosința odata cu inceperea anului universitar 2022-2023. „Toate caminele dispun de mobilier adaptat necesitaților studenților, centrala termica,…

- Sanatatea Cluj – CSU Alba Iulia, studenții contra “virușilor verzi” In a doua deplasare stagionala, CSU Alba Iulia (locul 7, 5 puncte) evolueaza pe “Clujana” impotriva Sanatații Cluj (locul 5, 6 puncte). Nou-promovata nu a marcat din prima etapa (cand s-au consemnat singurele goluri), in 2-1 cu Viitorul…

- Meci „nebun”, astazi, sub Dragana, un derby “de Alba” cu o derulare halucinanta a ostilitaților, Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș 4-3 (2-3), in care amfitrionii au revenit incredibil de la 1-3. A fost al treilea joc la rand intre cele doua conjudețene, cu un scenariu gen thriller (același csor…

- FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, derby-ul rundei inaugurale din Seria 9 a Ligii 3 Astazi, ora 18.00, derby-ul primei runde din Seria 9 ain Liga 3, va fi sub Dragana, intre Metalurgistul Cugir și Unirea Ungheni, grupari care sezonul trecut au terminat pe podium iar in acest an au…