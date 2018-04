Studenti si profesori, protest in fata ministerului Educatiei: "Realitatea dura trebuie schimbata"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a declarat, luni, ca cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019 care au fost prezentate pana acum sunt cifre ”preliminare” care vor suferi modificari la alocarea finala. Popa afirma ca pentru prima data exista o fundamentare a acestor cifre,…

- Consultantul politic raspunde atacurilor lansate de Sorin Ovidiu Vîntu la adresa postului Realitatea TV într-un editorial pamflet în care aminteste care este evolutia unia dntre cei mai controversati oameni de afaceri din România

- Potrivit unei scrisori deschise a Grupului pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca trimisa, marti, ministrului Educatiei, calitatea unei scoli moderne depinde de calitatea morala a dascalilor si de masura in care absolventii ei sunt educati ca cetateni integri. "Indepartati…

- Invațamantul romanesc, lovit de un nou scandal de amploare! Inspectorii școlari numiți prin concurs, care inca mai ocupau posturile, au fost notificați ca nu mai corespund standardelor funcției, motiv pentru care vor fi indepartați.Surse din inspectoratele școlare au declarat, in exclusivitate…

- Ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

