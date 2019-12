Studenţi din aviaţia militară, consemnaţi la sol Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara au fost consemnati la sol in Statele Unite, din motive de siguranta, dupa ce un locotenent al fortelor aeriene ale Arabiei Saudite a deschis focul si a omorat trei oameni, saptamana trecuta, la o baza americana din Florida, au declarat marti oficiali americani, citati de Reuters.



Potrivit FBI, investigatorii americani cred ca locotenentul secund al Fortelor Aeriene ale Arabiei Saudite Mohammed Saeed Alshamrani, in varsta de 21 de ani, a actionat singur atunci cand a efectuat atacul de vineri, de la baza navala americana, inainte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

