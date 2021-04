Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a acuzat faptul ca exista discrepanțe in bazele de date privitoare la numarul deceselor provocate de Covid-19, in sensul ca ar fi mai mulți morți decat cei declarați oficial. In urma acuzațiilor aparute in spațiul public, premierul Florin Cițu le-a cerut celor de la STS sa vina cu un […] The post STS a explicat cum se face contabilizarea mortilor de Covid-19, dupa ce Florin Citu a solicitat precizari first appeared on Ziarul National .