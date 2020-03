Stresul termic ar putea afecta peste 1,2 miliarde de oameni anual până în 2100 (studiu) Stresul termic, provocat de caldura extrema si de umiditatea in exces, va afecta anual pana in 2100 zone locuite in prezent de 1,2 miliarde de persoane, in conditiile emisiilor actuale de gaze cu efect de sera, potrivit unui studiu Rutgers, citat de Science Daily. Aceasta inseamna ca vor avea de suferit din aceasta cauza de peste patru ori mai multe persoane decat in prezent si de peste douasprezece ori mai multi oameni, comparativ cu numarul celor care ar fi fost afectati in lipsa incalzirii globale asociate erei industriale. Cresterea temperaturilor la nivel mondial accentueaza expunerea la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea unei diete suficiente si sanatoase pentru fiecare persoana, mentinand in acelasi timp biosfera in mare parte intacta, va necesita insa o schimbare radicala din punct de vedere tehnologic si sociocultural, au subliniat cercetatorii. Aceasta presupune adoptarea unor tehnici radical diferite…

- Veniturile consolidate ale Digi Communications N.V., companie de top in domeniul comunicațiilor electronice, cu operațiuni in Romania, Ungaria, Spania și Italia și compania-mama a operatorului RCS & RDS SA, au ajuns la aproximativ 1,2 miliarde EUR, in 2019, potrivit raportului financiar preliminar neauditat…

- Furtuna Dennis a provocat moartea a cinci persoane si evacuarea altor cateva mii de oameni in Marea Britanie. Vantul a batut cu peste 140 de kilometri pe ora, iar in doua zile a plouat cat pentru o luna, anunța MEDIAFAX.Furtuna Dennis este a doua care loveste Marea Britanie in ultimele 10…

- Peste 61% dintre locuitorii planetei, adica 4,78 miliarde de persoane, dețin un telefon mobil, iar 45,12% (3,5 miliarde) au un smartphone, cu peste 1 miliard mai multe persoane decat in anul 2016, potrivit Statista.com. Cu toate acestea, cunoscutul psiholog Alexandru Pleșea afirma ca radiațiile electromagnetice…

- Peste 61% dintre locuitorii planetei, adica 4,78 miliarde de persoane, dețin un telefon mobil, iar 45,12% (3,5 miliarde) au un smartphone, cu peste 1 miliard mai multe persoane decat in anul 2016, potrivit Statista.com. Cu toate acestea, cunoscutul psiholog Alexandru Pleșea afirma ca radiațiile electromagnetice…

- Peste 61% dintre locuitorii planetei, adica 4,78 miliarde de persoane, dețin un telefon mobil, iar 45,12% (3,5 miliarde) au un smartphone, cu peste 1 miliard mai multe persoane decat in anul 2016, potrivit...

- Dupa ce Jeff Bezos a pierdut titlul de „Cel mai bogat om al lumii”, un studiu Oxfam, citat de Daily Mail, ne arata un peisaj mult mai larg. Astfel, conform acestui studiu, averea combinata a primilor 2.153 de miliardari ai lumii este mai mare decat averea adunata a 4,6 miliarde de oameni de pe glob....…

- Cele mai bogate 2.153 de persoane din lume controleaza mai mulți bani decat cei mai saraci 4,6 miliarde, in timp ce munca neplatita sau platita prea puțin a femeilor adauga de trei ori mai mult economiei globale in fiecare an decat tehnologia, a declarat luni organziația Oxfam,