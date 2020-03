Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Streinu -Cercel anunța ca Spitalul Sanador care face teste de coronavirus nu are dreptul legal sa faca aceste teste.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe testarea in masa pentru coronavirus "Orice om in lumea asta care are un spațiu privat poate…

- Omul de afaceri Gigi Becali s-a dovedit a fi extrem de solidar cadrelor medicale din Romania, in lupta cu noul coronavirus, motiv pentru care iși pune la dispoziție clinica privata, in vederea efectuarii de teste rapide.

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS ca testele rapide pentru coronavirus nu sunt utile, deoarece ele indentifica doar anticorpii. Mai mult, Alexandru Rafila a precizat ca OMS infirma doua variante de mutații…

- Persoanele care vor sa se testeze de prezenta coronavirusului in organism sunt indemnate sa efectueze doar testele efectuate de laborator. Ministrul Sanatatii Viorica Dumbraveanu a declarat acestea sunt cele mai sigure si sunt recomandate si de OMS.

- Focar de gripa la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Mai mulți elevi au prezentat simptome specifice, in ultimele zile. O echipa a DSP a fost prezenta la fața locului. 5 teste rapide aplicate bolnavilor, au ieșit pozitive. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a confirmat situația…

- Patru copii cu varste intre 5 și 10 ani, din Slatina, județul Olt, au ajuns la spital, iar testele rapide au ieșit pozitive la gripa. Analizele de sange au fost trimise la Institutul Cantacuziono, pentru confirmarea diagnosticului, potrivit Mediafax.Primul caz de gripa din județul Olt a fost…

- Inca doi copii, de 3 si 6 ani, din Buzau au fost diagnosticati cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera adusi la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de catre parinti prezentand febra si tuse.

- Inca doi copii, de 3 și 6 ani, din Buzau au fost diagnosticați cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera aduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de catre parinți prezentand febra și tuse. Pentru ca starea lor generala era buna, medicul pediatru a decis ca cei doi…