- Dan Oprea acuza lipsa echipamentului complet de protectie contra Covid-19. Medicul mai spune ca protocoalele pe care trebuie sa le urmeze medicii care lucreaza cu pacientii infectati lipsesc cu desavarșire. Dan Oprea a postat duminica, pe Facebook, un mesaj dur, dupa ce un prieten i-a descris cum la…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI…

- Duminica s-au inregistrat in Romania primele doua decese din Romania: un pacient de 67 de ani internat la Craiova, bolnav de cancer in faza terminala, și un pacient de 74 de ani internat la Victor Babeș, in București. Cei doi pacienți care au murit faceau parte din categoria de varsta vulnerabila și…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova. Pacientul avea afecțiuni preexistente…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Avocatul Poporului a menționat ca nu pune in discuție ”oportunitatea masurilor” care au fost luate pana acum și necesitatea restrangerii unor ”drepturi”, insa – avand in vedere situația excepționala – președintele ar trebui sa ia aceasta decizie, iar Parlamentul sa o ”incuviințeze”. „Avocatul Poporului,…

