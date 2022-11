Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, spune ca examinarea mai multor cazuri de deces matern, inclusiv cel mai recent din Anenii noi, se afla sub controlul sau personal. In contextul acestor cazuri, ministra are o intrebare catre consiliile raionale in a caror subordine se afla spitalele raionale, dar și…

- Conform UBB, Bode a plagiat 2,95% din ce s-a analizat in teza de doctorat. Conform CNATDCU, Kovesi a plagiat 4% din lucrarea de doctorat. Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj a finalizat și dat publicitații raportul de evaluare a tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode. Comisia…

- In raportul „Romania educata”, cuvantul „integritate” apare de 17 ori, cuvantul „etica”, de 14 ori și „plagiat” o singura data. Proiectul nu conține idei de masuri impotriva plagiatului, ci doar vorbește de mai multe ori despre „promovarea eticii și integritații” in sistemul de invațamant, atat preuniversitar,…

- Burse elevi 2022. In ce conditii se acorda bursa medicala. Model de cerere Potrivit noului ordin de ministru care reglementeaza criteriile de acordare a burselor, elevii care au anumite probleme de sanatate primesc si anul acesta burse medicale.Burse elevi 2022. Noul ordin de ministru publicat recent…

- Astazi, 12 septembrie, la Tel Aviv, Israel, a inceput cea de-a 72-a sesiune a Comitetului Regional OMS pentru Europa, care reunește miniștrii sanatații și demnitarii de nivel inalt din cele 53 de state membre ale Regiunii Europene a OMS, precum și reprezentați ai organizațiilor partenere și ai societații…

- ​In cazul in care un pacient este primit in spitalul public și indrumat spre zona privata, unde practica aceeași persoana, este „un conflict de interese in mod evident si trebuie sa gasim resurse sa eliminam acest tip de conflicte de interese", a declarat joi seara ministrul Sanatații, Alexandru…

- Veste foarte buna pentru ​romanii care nu au asigurare medicala: ei se vor putea inscrie pe listele medicilor de familie și vor putea beneficia de pachetul de servicii medicale de baza inclus in contractul cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, inclusiv de servicii medicale de prevenție.…

- Propus ca ministru al Sportului de un deputat al partidului AUR, Gica Hagi spune ca este interesat doar de meseria de antrenor. Recent, Dan Tanasa (41 de ani), deputat din partea partidului AUR, l-a propus in spațiul public pe Gheorghe Hagi (57) pentru funcția de ministru al Sportului, funcție deținuta…