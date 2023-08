Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii (MS) informeaza ca proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli, potrivit Agerpres. “Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea…

- Proiectul de act normativ (HG) aflat zilele acestea in transparența decizionala este menit sa asigure acces echitabil la vaccinare pentru oricine, oricand și la orice varsta. Nota bene! Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar da dreptul tuturor, mai ales pacienților cu boli cronice,…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Ministerul Sanatatii (MS) informeaza, luni, ca proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli.

- Consiliul Județean Timiș a decis trecerea consultarii publice asupra strategiei velo a Timișului la un alt nivel, prin organizarea unei dezbateri publice. Așadar, instituția a lansat invitația la intalnirea de dezbatere publica a „Proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru realizarea…

- Programul de guvernare al noului guvern PSD-PNL vine cu cel puțin o surpriza neplacuta: documentul nu cuprinde niciun cuvant despre consolidarea cladirilor cu risc seismic.In niciun capitol nu apare consolidarea școlilor spre exemplu, in contextul recentelor cutremure din Arad și Gorj. CITESTE…