Stradă recent asfaltată, distrusă în aşteptarea stratului de uzură Primul segment al strazii Teilor din Craiova, care incepe de la intersectia cu strada Viilor si care a fost asfaltat din toamna anului trecut, a inceput sa se distruga in asteptarea stratului de uzura. Din cauza ca perioada pana la turnarea ultimului strat de asfalt s-a prelungit prea mult, cel existent acum se degradeaza vazand cu ochii. Oamenii de pe strada Teilor, sedusi cu asfalt, apoi abandonati Oamenii care locuiesc pe strada Teilor au fost foarte incantati ca strada lor se afla in proces de modernizare. Insa, la cateva luni de la inceperea lucrarilor si-au dat seama ca si-au facut sperante… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

