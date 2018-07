In luna februarie a acestui an am fost martorii unei intamplari care se putea incheia tragic, o caramida cazand de pe o cladire de pe strada Cloșca. Caramida cazuta pe un autoturism parcat in fața edificiului a indoit plafonul mașinii. Acum cateva zile, pe adresa redacției au sosit doua imagini insoțite de un mesaj. O aradeanca a trecut prin aceeași pațanie, de doua ori in decurs de o luna. „Este a doua oara in ultima luna cand imi cade caramida pe mașina. Data trecuta mi-a spart parbrizul, acum mi-a indoit capota. Abia mai poți sa treci pe strada, fara sa-ți cada caramida in cap”, spune cititoarea.