UEFA a dat cu bata in balta interzicand un banner pacifist la un meci de fotbal, dar a dres busuiocul a doua zi. Despre cu totul altceva am vrut sa scriu astazi in editorialul saptamanal. Dar cum poti sa scrii despre altceva, in afara de talharia din Ucraina, in aceasta perioada crunta prin care trecem, chiar daca te afli sub umbrela publicisticii sportive y compris apolitice? Din fericire (ce oribil suna acest cuvant!) si sportul este afectat de asaltul lui Goliat asupra lui David si inca cum... mai ales cand nesimtirea politica transcede si in spatiul in care nu ar trebui sa aiba nicio treaba.…