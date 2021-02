Stomatolog Baia Mare - sfaturi pentru un zambet "de Hollywood" Iti doresti un zambet care sa iasa in evidenta prin dintii albi, drepti si frumosi?

Cu totii ne dorim asta, pentru ca zambetul este nu doar cartea noastra de vizita, dar si un factor ce influenteaza starea noastra emotionala.



Este greu de gestionat situatia in care spiritul tau plin de optimism si bucurie de a trai este sufocat de imposibilitatea de a zambi altora, din cauza danturii ce nu are un aspect placut. Din exterior, vei parea trist, timid, iar in interior bucuria va fi si ea, treptat, retinuta, neputand fi manifestata liber.



Am discutat, pentru tine si toti ceilalti…

Sursa articol si foto: business24.ro

