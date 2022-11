Stocarea datelor: ultima linie de apărare pentru securitatea cibernetică Deoarece atacurile de tip ransomware sunt frecvente, sunt puse in aplicare diverse masuri de protecție impotriva acestora, printre care: Prevenirea inainte de atac: Vulnerabilitațile sunt identificate și corectate rapid, iar ransomware-ul este analizat și identificat Interceptarea in timpul atacului: ransomware-ul cunoscut este detectat și eliminat cu precizie, iar atacurile necunoscute sunt identificate imediat Urmarirea dupa atac: Caile sunt analizate pentru a fi blocate in timp util, iar caracteristicile sunt salvate pentru prevenirea viitoare Mulți furnizori de securitate ar sfatui intreprinderile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

