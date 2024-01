Stiri pe aceeasi tema

- Florinela Georgescu, director de prognoza de la Administrația Naționala de Meteorologie, a anunțat ca este așteptat un nou ciclon care vine dinspre Europa. ”Nu trebuie sa ne speriem, dar vine un alt ciclon. El vine din Europa cu fenomene mai putin severe si speram sa se pastreze. Pana la jumatatea saptamanii…

- Analizele Bancii Nationale a Romaniei arata ca este probabil sa asistam in perioada urmatoare la o crestere a numarului insolventelor, in linie cu tendințele europene, a afirmat, luni, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, conform Agerpres."In acest mediu, de decelerare economica…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, impreuna cu șeful ANRE, ii asigura pe romani ca stocurile de gaze sunt pline și ca nu sunt motive de ingrijorare pentru iarna care va veni. In ceea ce privește prețurile, acesta sunt plafonate pana in 2025.

- Romania va furniza Republicii Moldova gaze naturale, daca o astfel de solicitare va parveni din partea autoritaților de la Chișinau, afirma ministrul roman al Energiei, Sebastian Burduja. Potrivit oficialului, discuțiile la acest subiect sint deschise și vor continua in timpul vizitei sale pe care urmeaza…

- Romania va trece peste lunile urmatoare fara probleme in ceea ce priveste alimentarea cu energie, in cazul unei ierni moderate, si fara a apela la importuri, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza AGERPRES . „Intr-o iarna moderata, asa cum se specifica si in actul normativ…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și citate…

- Meteorologii anunța schimbari bruște de temperatura in perioada urmatoare din cauza curentului jet, care se afla, in acest moment, deasupra țarii noastre.„Ultimele zile, dar și perioada urmatoare, ne aduc un carusel de temperaturi in Romania, trecand de la temperaturi de vara, la perioade reci, cu nopți…

Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: "Nu se pune problema lipsei de bani pentru profesori, medici, pensionari"