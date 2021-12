stiripesurse.ro: Campanie pentru 2024. Surse financiare consistente vor susține mediatic victimizarea primarilor USR In aceste zile se ascut sabiile pentru bataliile electorale din 2024. Au revenit in actualitate teme pe care le credeam incheiate in aceste in zile in care in țarile ”normale” prioritațile țin criza energetica și criza pandemica. In Romania insa au revenit in actualitate Tema Justiției și Tema Plagiatului. In acest context tulbure, susțin cei de la stirpesurse.ro, s-a pus la punct un plan de destabilizare/destructurare a autoritații statului roman. Totul pentru anul 2024 – anul alegerilor europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Ținta: Relansarea candidaturii lui Dacian Cioloș… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

