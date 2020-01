Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de camile vor fi impușcate, in sudul Australiei, pentru a le impiedica sa bea prea multa apa in zonele afectate de seceta și pentru a opri distrugerile provocate de animale, informeaza The Independent, citat de digi24.ro.

- Incendiile devastatoare din Australia sunt si în atentia climatologilor din toata lumea, care anunta ca efectele se vor resimti pe o perioada de 100 de ani, la nivel global.Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- ″Ne-au împartit masti. Este îngrozitor. Totul arde si este învaluit în fum″. Sunt marturiile dramatice ale românilor prinsi în iadul de foc din Australia. Unii stau acolo de ani de zile, altii au ajuns doar pentru câteva zile de sarbatori, însa…

- Patru femei care erau chelnerite intr-un bar din orasul mexican Ciudad Juarez au fost ucise marti de indivizi necunoscuti inarmati, a anuntat parchetul, conform AFP, potrivit Agerpres.Ciudad Juarez, situat in statul mexican Chihuahua, la frontiera cu SUA, este cunoscut din anii '90 pentru…

- O femeie din Statele Unite a fost la un pas de moarte din cauza unei alergii puternice, dupa ce a întreținut relații intime cu soțul sau. Femeia era alergica la un medicament pe care l-a luat barbatul pentru tratarea unei infecții.Citește continuarea pe Știrile ProTV.

- Cupa Mondiala din Japonia va avea careul de ași stabilit dupa acest weekend in care se vor da batalii grele la Oita și Tokyo. Anglia și Australia deschid maine balul sferturilor de finala intr-o confruntare cu multe implicații. Va fi un duel al antrenorilor Eddie Jones și Michael Cheika, foști coechipieri…

- Un șofer din Australia a fost amendat cu 173 de dolari și un punct penalizare pentru ca bea apa in timp ce conducea, potrivit nzherald.co.nz. Poliția l-a sancționat chiar cand intra pe strada pe care locuia, dupa 12 ore de munca. Barbatul spune ca amenda i se pare cu atat mai nedreapta, cu cat erau…