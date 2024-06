Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru in Germania – morți și raniți Trei persoane au murit și cel puțin 16 au fost ranite, dupa ce o explozie la un magazin din Dusseldorf, Germania, a provocat un incendiu masiv. Explozia a avut loc in jurul orei 02:00 dimineața, ora locala, intr-un mic magazin de la parterul unui bloc…

- Grecia se revanșeaza fața de turiștii evacuați, anul trecut, in timpul incendiilor din Rodos. 25.000 de vouchere in valoare de pana la 500 de euro vor fi emise pentru ghinioniștii carora natura le-a distrus vacanța.

- In Grecia, a fost lansat un program guvernamental excepțional de acordare a compensațiilor pentru vacanțele eșuate, destinat turiștilor care in vara anului 2023 au ales sa iși petreaca vacanța pe insula Rodos și care au fost nevoiți sa se intoarca acasa mai devreme din cauza incendiilor de padure. Guvernul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan. A fost urmat de 130 de replici. Noua oameni au murit și peste 900 sunt raniți dupa ce zeci de cladiri s-au prabușit. Este cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani din Taiwan. ACTUALIZARE 13.55. Crește bilanțul victimelor.…

- Douazeci si noua de persoane au murit si alte cateva au fost ranite intr-un incendiu izbucnit marti intr-un club de noapte aflat in renovare. Acesta ocupa doua etaje intr-un bloc din centrul Istanbulului, in cartierul Besiktas. Incendiul a izbucnit la ora locala 12.47, in timpul unor lucrari de renovare…

- Majoritatea turiștilor romani, care aleg insulele grecești, s-au obișnuit sa mearga in locuri deja cunoscute. Dar, printre multitudinea de locuri se afla și insula din Grecia necunoscuta turiștilor romani, ideala pentru vacanța. Despre acest loc se spune ca sunt puține locuri din lume la fel de frumoase.

- Cel putin 133 de persoane si-au pierdut viata in atacul comis vineri seara asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, atac revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), a anuntat sambata comisia de investigatie care a prezentat un nou bilant al victimelor, relateaza AFP, potrivit…

- Sezonul capuselor a inceput cu cel putin o luna mai devreme pe fondul vremii calduroase, constata medicii aradeni, care ofera ingrijiri pacientilor intepati inca din luna februarie, desi in mod obisnuit primii pacienti ajungeau la cabinete in aprilie. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de…