* Presedintele filialei PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat vineri ca romanii au de ales, in turul doi al alegerilor prezidentiale, intre doua prestatii personale diferite, cea a liderului PSD, Viorica Dancila, fiind incompatibila cu functia de presedinte. "(...) Exista asadar o diferenta certa intre prestatiile celor doi contracandidati si care o face pe doamna Dancila incompatibila cu cea de presedinte. Klaus Iohannis a confirmat prin prestatia pe care a avut-o in calitatea de presedinte ca poate reprezenta Romania cu demnitate in exterior si in anii urmatori," a subliniat Bolojan. * Presedintele…