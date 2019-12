Aceasta stire eronata a intervenit in contextul in care Statele Unite si aliatii lor din estul Asiei au fost in alerta dupa avertismentul Coreei de Nord de luna aceasta privind un posibil "cadou de Craciun" pentru Washington, pe care expertii l-au interpretat ca poate insemna un posibil test de rachete cu raza lunga de actiune.



Stirea NHK, postata la 22 de minute dupa miezul noptii pe site-ul sau web, relata ca "o racheta nord-coreeana a fost vazuta cazand in mare la aproximativ 2.000 km, la est de Capul Erimo din Hokkaido'', ceea ce sugereaza o traiectorie de zbor deasupra teritoriului…