Știința, pradă ușoară (și) pentru „tigroaice” Sambata, in etapa 17, bacauancele au ajuns la a 17-a infrangere fara set luat in campionat: 0-3 (-10, -11, -17), acasa, cu CSM București O veche vorba din jurnalism spune ca știre nu e atunci cand un caiine mușca un om, ci cand omul mușca un caine. Ei bine, infrangerile prim-divizionarei de volei feminin Știința […] Articolul Știința, prada ușoara (și) pentru „tigroaice” apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) au facut recomandari puternice autoritaților din București, sugerand o serie de masuri drastice pentru a reduce deficitele fiscale și a asigura sustenabilitatea economica. Aceste recomandari au fost formulate in urma unei misiuni recente a FMI la București,…

- Academia Romana da tonul stiintific… Avem in vedere in primul rand sesiunea festiva comuna cu Academia de Științe a Moldovei, desfasurata simultan luni, 15 ianuarie 2024, in format hibrid, pe relatia Bucuresti – Chisinau, intre vorbitorii aceleiasi limbi (romana – romana, nu romana – moldoveneasca).…

- «In urma cu un deceniu, studenții grupei 305 a Facultații de filozofie din București au hotarit sa faca o vizita intr-un tinar oraș, aflat la virsta copilariei, ca incadrare in timp, și la cea a unei maturitați depline, ca funcție economica și sociala : orașul petrochimiei de pe Valea Trotușului. Dupa…

- Despre tanarul muzician Ștefan Negru, am mai scris cu diferite ocazii. Fost elev al Colegiului Național de Arta „George Apostu”, Ștefan este absolvent al Universitații Naționale de Muzica din București, in prezent studiaza un masterat in domeniul muzicologiei și este unul dintre oamenii care fac cinste…

- Dintr-un an al filologiei romanesti Cel ce citeste cartea de capatai a lui Mihail Andrei si Iulian Ghita – „Limba romana – fonetica, lexicologie, gramatica, stil si compozitie, exercitii (In sprijinul cadrelor didactice si al elevilor)”, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1983 – are de castigat…

- In prag de sarbatori, tradiția colindatului, un obicei romanesc indragit, a devenit subiect de disputa in Capitala Romaniei. Colindatorii veniți din Bacau au fost amendați de catre Poliția Locala Sector 6, care ii considera “galagioși” și amenința cu acțiuni impotriva cetelor care deranjeaza liniștea…

- Presedintele Romaniei s-a deconentat total de la aparate, el a pierdut total contactul cu poporul, cu opinia publica, cu realitatea din tara, fiind preocupat aproape exclusiv de viitorul lui, dupa ce preda cheile de la Palatul Cotroceni. Orice miscare a lui Klaus Ioahannis, de la Bucuresti la Sibiu…

- „Atat exista pe lume cat se poate aminti” G. Calinescu Concepția istorica a lui Vasile Parvan a fost puternic marcata de studiile postuniversitare realizate in spațiul german, ca urmare a bursei de cercetare-formare oferita de Universitatea din București, din fondul Hillel. Astfel, dupa depunerea…