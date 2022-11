Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi au fost depuse noi proiecte privind renovarea energetica a 10 obiective, pe Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – componenta „Valul Renovarii”, cererile de finanțare insumand 12,8 milioane de euro (63,6 milioane de lei).

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a trimis miercuri tuturor spitalelor din Romania un formular digital pentru evaluarea infrastructurii IT și a nevoilor in domeniu, in vederea optimizarii programelor de digitalizare.

- Guvernul israelian pregatește un program de asistența de urgența pentru noii repatriați din Rusia. Propunerea corespunzatoare va fi luata in considerare de Knesset, relateaza The Jerusalem Post.

- In bugetul din acest an au fost alocate 9 milioane de lei pentru reparații curente, 1,4 milioane de lei pentru achiziția de noi bunuri de necesitat iar pentru incalzire și iluminat am alocat nu mai puțin de 22,4 milioane de lei. „La rectificarea bugetara de luna trecuta, am prevazut alte 3,5 milioane…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA ar putea efectua Testul Investitorului Privat Prudent, in vederea majorarii capitalului social cu 301.644.000 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rafae Leao (23 de ani) e primul nume pe lista lui Chelsea. Antrenorul Tomas Tuchel il vrea cu orice preț pe starul de la AC Milan, desemnat sezonul trecut cel mai bun jucator din Seria A. Dupa plecarile lui Timo Werner (26 de ani) și Romelu Lukaku (29 de ani), Chelsea este dispusa sa scoata o suma astronomica…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, anunt care putea fi facut chiar vineri, informeaza Reuters, care citeaza trei surse la curent cu acest subiect. Presedintele Biden ar urma sa autorizeze…