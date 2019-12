Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care vor fi declansate negocierile cu partenerii sociali. "Nu pot sa va dau aceasta lamurire (daca salariul minim va fi majorat…

- Steven van Groningen este cel mai longeviv sef de banca din Romania si unul dintre expatii care au cunoscut tara noastra inainte de trecerea acesteia la capitalism. Am discutat cu el despre cum arata Romania de astazi, dupa aproape 30 de ani de cand...

- Increderea investitorilor in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa episodul Ordonantei de Urgenta 114, anuntata in decembrie 2018, iar oamenii de afaceri au fost nevoiti sa se adapteze la "noul normal", adica la o situatie dominata de lipsa de predictibilitate, a anuntat, miercuri, Consiliul…

- FIC realizeaza de doua ori pe an un sondaj privind perceptia membrilor sai privind mediul de afaceri din Romania. La aceasta editie a indicelui de perceptie au raspuns 46 dintre cei 125 de membri FIC. Increderea acestora in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa episodul Ordonantei…

- Viorica Dancila poate da o lovitura de proporții, in ultimele zile la Palatul Victoria! Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a anunțat ca Guvernul a reluat discuțiile cu grupul Volkswagen pentru a aduce investiția in Romania, in contextul in care producatorul…

- ​Antreprenorul Dragoș Anastasiu, care are afaceri de cel puțin 150 de miloane de euro pe an, a criticat, luni, la București, într-o discuție cu reprezentanți ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, programul Start-Up Nation, pentru care Guvernul aloca din bugetul de stat 2 miliarde de lei (peste…

- Cea de-a treia editie a programului guvernamental Start-Up Nation ar putea fi lansata pana la sfarsitul anului, cu prilejul rectificarii bugetare, a declarat sambata, la Brasov, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, care a participat la o dezbatere organizata de Camera…

- In Marea Britanie sunt inregistrati 433.000 de romani, reprezentand astfel a doua cea mai mare comunitate de straini din Marea Britanie, a explicat Adina Badescu. Numarul real al romanilor, cert, mai mare, a adaugat ea. "O iesire fara acord e cel mai plauzibil scenariu acum. Guvernul britanic…