Ştergerea datelor din telefonul furat i-a mai adus o condamnare Un talhar a ajuns sa fie condamnat de doua ori pentru aceeasi fapta. A smuls din mainile unei tinere telefonul la care aceasta tocmai scria un mesaj, ceea ce i-a adus o prima condamnare. Stergerea informatiilor de pe telefon l-a adus din nou in fata judecatorilor. Din fericire pentru el, i-a prins intr-o zi buna si va ramane in libertate. In seara zilei de 20 februarie 2021, B.V. iesise sa-si plimbe cei doi caini. Pe cand se deplasa pe aleea de sub pasajul Nicolina spre intersectia cu aleea Rozelor si scria un mesaj pe telefonul sau, s-a intersectat cu Gavril Bujor, care venea din sens contrar.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

