Stephen Sanchez lanseaza melodia Be More si anunta lansarea albumului Angel Face

Stiri pe aceeasi tema

- ​Primul single de pe viitorul album al Teodorei Brody, Rhapsody, inregistrat cu London Symphony Orchestra și distribuit de Signum Classics, a fost lansat astazi și poate fi ascultat la acest link.

- Jessie Ware a lansat in colaborare cu Roisin Murphy single-ul “Freak Me Now”. Melodia vine direct de pe albumul lui Jessie, adorat de critici, „That! Feels Good!’, care a debutat pe locul 3 in topurile din Marea Britanie. Piesa preferata a fanilor readuce energia electrizanta care a fost atat de iubita…

- Trupa Sonniah, originara din Suceava, lanseaza cel mai nou single al lor intitulat ,,The Perfectionist”. Este o piesa cu un refren energic, foarte rapida și cu versuri ce exprima o tulburare interioara, potrivite unui asemenea context muzical. Subiectul abordat de catre membrii trupei este perfecționismul,…

- A fost ceruta in casatorie la filmarile videoclipului! Se poate spune ca pentru Cristina Vasiu aceasta perioada este cea mai frumoasa din viața ei! Iubește și este iubita, fiind implinita și din punct de vedere muzical. Artista a revenit, impreuna cu Sprint Music, cu un nou single, “Impreuna Pana la…

- Liviu Teodorescu și Connect-R dau startul verii cu noua lor colaborare – „Trag la tine”, piesa care reprezinta o combinație inovatoare intre stilurile muzicale ale celor doi artiști, oferind publicului o experiența muzicala captivanta și memorabila. Melodia imbina elemente de pop și rap, cu un sound…

- Eugenia a ajuns cunoscuta datorita stilului proaspat prin care imbina folclorul cu muzica pop, iar noua piesa este plina de energia buna cu care artista ne-a obișnuit deja. Melodia aduce laolalta influențe din folclorul romanesc și cel machidonesc, imbinandu-se armonios intr-un sound pop. „Am primit…

- Eugenia Nicolae in colaborare cu Elena Gheorghe lanseaza o noua piesa, Inima nebuna. Eugenia a ajuns cunoscuta datorita stilului proaspat prin care imbina folclorul cu muzica pop, iar noua piesa este plina de energia buna cu care artista ne-a obișnuit deja. Melodia aduce laolalta influențe din folclorul…