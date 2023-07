Au aparut stenogramele care arunca in aer dosarul șpagilor pentru duty-free-urile de la Otopeni! In interceptarile facute de procurori, inculpații susțin ca ar fi pierdut contractele pentru spațiile comerciale de tip duty free și fast food din cauza generalului SRI in rezerva Florian Coldea! Acesta i-ar fi ”blocat” chiar la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, relateaza Realitatea PLUS. Transcrierile procurorilor surprind discuția dintre Radu Tanasescu Laurențiu, directorul firmei care controla spațiile comerciale de pe aeroport și Hardan Saadeh, care controla firma ce asigura serviciile…