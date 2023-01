Stiri pe aceeasi tema

- „CNI S.A. este o societate comerciala, aflata sub autoritatea MDLPA, care realizeaza proiecte de investiții pentru mai multe categorii de beneficiari, printre care și autoritațile publice locale. Modul de accesare a subprogramelor din cadrul PNCIPS este unul dintre cele mai facile și la indemana beneficiarilor,…

- Procurorii susțin, in rechizitoriul fostului ministru PSD al Economiei, Niculae Badalau,, ca lucrarile din bani publici erau atribuite prin corupție și parandarat. Ei acuza corupția generalizata din județul Giurgiu și arata lupta pentru contractele din bani publici dintre partidele de la putere, PNL…

- Contabila Primariei Corbi, judetul Arges, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Este vorba despre GROSANU ELENA, care este acuzata de procurorii DNA de comiterea infractiunilor de: – abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut…

- Procurorii DNA l-au trimis, vineri, in judecata pe Niculae Badalau, fostul vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi, sub acuzația de luare de mita și trafic de influența, potrivit unui comunicat al procurorilor. Fostul baron PSD se afla de la mijlocul lunii noiembrie in arest…

- Judecatorii Curții de Apel București au decis plasarea in arest preventiv pentru 30 de zile a vicepreședintelui Curții de Conturi a Romaniei. Acesta este acuzat de procurorii DNA ca a promis un procent de 7% dintr-un contract pe care ar fi zis ca il poate obține de la Compania Naționala de Investiții…

- Judecatorii Curții de Apel București au decis arestarea pentru 30 de zile a lui Niculae Badalu. Badalau ar fi intervenit pentru acordarea de contracte finanțate din bani publici pentru firmele unor rude. Potrivit unor surse, procurorii au inregistrari video de la toate discuțiile lui Badalau cu denunțatorul…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau a fost reținut, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, intr-un dosar de corupție, spun surse judiciare pentru Digi24. Surse apropiate de ancheta au explicat, pentru Digi24, ca anchetatorii DNA au informații din care reiese ca fostul politician, care a ieșit…

- Compania Nationala de Investitii organizeaza licitatie publica pentru atribuirea contractului de servicii de securitate si sanatate in munca in cadrul proiectului de reabilitare drumuri de interes local in localitatea Sinoie, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta.Valoare estimate este de 36.000 lei.Data…