- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Mesajul lui Olimpiu Morutan, dupa evolutia stelara din Pisa – Cosenza 3-1. Morutan a reusit o dubla de senzatie in partida cu Cosenza. Olimpiu Morutan a facut cel mai bun meci al sau la Pisa. Romanul a fost ridicat in slavi de presa din Italia dupa ce a reusit doua goluri. Dupa meci, Morutan a […] The…

- Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul” care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.…

- Sergio Aguero a spus ca prietenul sau Lionel Messi era sigur ca iși va prelungi contractul cu Barcelona. „La Pulga” era atat de entuziasmat sa semneze cu echipa visurilor sale incat avea in vestiarul echipei naționale un tricou al catalanilor. Lionel Messi a plecat de la Barcelona in august 2021, dupa…

- Bogdan Lobonț n-a stat deloc pe ganduri, cand a fost intrebat daca a cunoscut in cariera un lider mai important decat legendarul Francesco Totti. Fostul mare portar al Romaniei, poreclit „Pisica”, l-a nominalizat pe conaționalul alaturi de care a jucat la Ajax și la naționala: Cristi Chivu. Lobonț a…

- Marco van Basten l-a facut praf pe Neymar (30 ani). Legenda lui AC Milan este de parere ca superstarul lui PSG se victimzeaza tot timpul pe parcursul meciurilor. Marco van Basten a devenit analist sportiv, iar, in ultima interventie, a dat de pamant cu Neymar. Marele fotbalist olandez crede ca brazilianul…

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…