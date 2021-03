Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) a fost o mare eroare, iar solutia legislativa era cea care a fost trimisa de Guvern la Parlament, a declarat, miercuri, ministrul Justitiei, Stelian Ion. "Realitatea a dovedit ca infiintarea acestei Sectii speciale…

- Parlamentarii PNL si USR nu doresc de fapt desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), fiind vorba despre independenta magistratilor, a afirmat, miercuri, deputatul PSD Laura Vicol. Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale este dezbatut in plenul Camerei…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, ca se lucreaza la o agenda comuna Guvern - sistem judiciar - Parlament care sa puna in prim-plan "reactia severa" a statului impotriva criminalitatii organizate si coruptiei. Afirmatiile au fost facute la dezbaterea publica organizata…

- Proiectul de lege pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție a fost adoptat, joi, in ședința de Guvern, a declat premierul Florin Cițu. Acesta a mai transmis ca acest lucru „este o promisiune de campanie” și ca „CSM a dat aviz negativ cand SIIJ a fost inființata,…

- Ministrul justiției Stelian Ion anunta ca a trimis la Guvern proiectul legislativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. El a precizat ca avizul negativ, dat joi seara de Consiliul Superior al Magistraturii, este unul consultativ si a subliniat ca scopul acestei sectii…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii analizeaza astazi proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, numita și Secția Speciala. Avizul CSM este consultativ, dar este primul pas procedural in drumul spre aprobarea de catre Parlament. Pe 1 ianuarie,…

- ”CSM pe acest an nu a apucat sa se intruneasca. Urmeaza sa se intruneasca in perioada urmatoare. Voi solicita conducerii CSM sa puna pe ordinea de zi si acest proiect, pentru ca este binecunoscut proiectul. Nu am facut decat o mica modificare in sensul eliminarii unor articole din varianta initiala…

- Noul ministru al Justiției, Stelian Ion, a declarat joi, 31 decembrie, ca trimite la Consiliul Superior al al Magistraturii (CSM) un proiect de lege pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ)."Inca de la preluarea acestui mandat, am discutat in cadrul directiei de…