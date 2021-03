Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, reactioneaza la solicitarea publica lansata de presedintele Klaus Iohannis si vine cu noi explicatii despre clasarea dosarului 10 August. Stelian Ion sustine vineri, 5 martie, o conferinta de presa pe tema dosarului 10 August, la sediul Ministerului Justitiei,…

- Dupa cum va informam in cursul dimineții, un perete exterior al Stației de epurare a apelor uzate din Sinaia s-a prabușit, la acest obiectiv fiind in curs de execuție lucrari de reabilitare și extindere, cu fonduri europene, prin intermediul proiectului derulat de HidroPrahova. In urma prabușirii peretelui,…

- Ministrul Justiției anunța ca va desemna un reprezentant in grupul de lucru de la Ministerul Muncii, „pentru a discuta aplicat și despre situația magistraților", in privința sporurilor. Legat de declarația recenta a Ralucai Turcan, Stelian Ion spune ca sporurile nu pot depași 30%. Intrebat…

- "In aceasta dimineata, am semnat si am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de proiect legislativ de desfiintare a SIIJ. Dupa cum stiti, ieri a fost o sedinta in cadrul CSM, o sedinta lunga, in care s-a dezbatut acest proiect. S-a dat un aviz negativ. Vreau sa fac precizarea ca avizul este consultativ…

- Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa PSD pe tema majorarii pensiilor. El a spus ca, din punctul sau de vedere, este o aberație sa faci o lege și sa prevezi cum vor crește pensiilor in patru, cinci, șase ani. „Din punctul meu de vedere, este o aberație sa faci o lege…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. „Sunt niste decizii. Bune, rele, sunt decizii CCR de care trebuie sa tinem cont. Daca vii cu ideea ca desfiintezi total pensiile…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca ministerul pe care il conduce isi propune sa reduca gradul de incarcare pe judecator. ”In momentul in care esti pur si simplu sufocat de sute de dosare pe care le-ai in stanga, in dreapta ta si care stau sa cada peste tine, supraom daca ai fi este aproape…