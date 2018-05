Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, reactioneaza la decizia ICCJ de achitare a lui Victor Ponta in dosarul Rovinari-Turceni, in care DNA cerea sase ani de inchisoare."Decizia nu este o bomba pentru DNA. Ramane insa o bomba pe care DNA a aruncat-o in PSD, pe vremuri. Pentru…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu sustine ca prin anuntul privind legile justitiei ca presedintele Klaus Iohannis ”devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai fan Monica Macovei, tot mai sabotor” in ceea ce priveste ideea ca trebuie stopate ”abuzurile” unor institutii. La randul sau,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, miercuri, la Digi24 , dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa trimita pachetul de legi ale Justiției la Curtea Constituționala și sa sesizeze Comisia de la Veneția, ca șeful statului joaca rolul de ”comunicator al…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a sustinut vineri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut public demisia prim-ministrului Viorica Dancila, ca acesta lasa impresia ca i-ar fi ordonat cineva sa faca astfel de declaratii. "Iesirea nervoasa de astazi a presedintelui…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca premierul Viorica Dancila nu va demisiona la solicitarea președintelui Klaus Iohannis. ”Toata chestia cu retragerea sprijinului ma așteptam sa o faca cand s-a vorbit despe statul paralel, protocoale secrete, nu l-am vazut destul de vehement…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- In spațiul public s-a vorbit mult despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se pune problema suspendarii, dar in joc va intra Curtea Constituționala, care va fi chemata sa…