- Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au intrat in posesia unor inregistrari explozive • O intalnire extrem de importanta a avut loc ieri la Iasi, in cadrul careia omul de afaceri Stefan Vuza s-a pus fata in fata cu salariatii Iasitex SA • Asteptat cu sufletul la gura, presedintele SCR a incercat sa-i…

- Din cei 142 de salariati inca existenti la Iasitex, pentru 67 s-au inceput procedurile de trimitere in somaj colectiv. Firma de confectii controlata de omul de afaceri Stefan Vuza isi va reloca activitatea, iar sectiile de la Iasi vor fi inchise pentru valorificarea terenurilor.

- Omul de afaceri Stefan Vuza a deschis inca trei fronturi in instanta la Iasitex si se pregateste ca inchida fabrica cu un profit cat mai mare pentru el. In continuare el refuza sa satisfaca cererile salariatilor in conditiile in care ele sunt modice in comparatie cu beneficiile pe care le-a obtinut…

- Omul de afaceri Stefan Vuza, care detine indirect firma Iasitex, s-a hotarat sa puna cruce pe firma ieseana. Inchiderea societatii ii va aduce insa in conturi o suma de ordinul milioanelor de euro si va lasa in urma 175 de oameni fara loc de munca. El vede concedierea lor ca un act benefic pentru ei,…

- Iasitex, fosta Tesatura, isi muta doua dintre sectiile de productie (Tesatorie si Finisaj) la Pitesti, unde se afla cel de-al doilea punct de lucru. La Iasi va continua sa functioneze o singura sectie, cea de Confectii, insa nu pentru mult timp. O suprafata de 5,8 hectare, pe care se afla si sectia,…

