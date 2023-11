Ștefan Bănică ar fi împlinit astăzi 90 de ani! Fiul său regretă că marele actor nu a apucat decât primul său concert Astazi, marele actor Ștefan Banica ar fi implinit 90 de ani! ”Din pacate, a prins doar un singur concert de-al meu. Dar in timpul asta mi-a dat multe sfaturi, unele dintre ele s-au pliat perfect pe personalitatea mea. Ele veneau din experienta lui, care era colosala, dar e important sa vezi ce ti se potriveste, pentru ca era experienta lui, nu a mea”, spune cu melancolie urmașul sau, Banica Jr. Nascut la Calarași, in ciuda popularitații sale colosale dobandita in teatrul de revista și la televiziune, Ștefan Banica a fost recunoscut drept personalitate a orașului sau natal abia in 2007. Amuzant,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

