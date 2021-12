Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal, chiar in ziua centenarului clubului banatean, potrivit Agerpres. Poli s-a impus prin golurile marcate de Ioan Mera (52) si Erik Gerbi (73). Pentru Poli…

- Dunarea Calarasi a obtinut prima sa victorie in acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 3-1 cu ''lanterna rosie'' Dacia Unirea Braila, sambata, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres. FC Brasov a pus capat seriei de opt infrangeri consecutive, dupa 4-2 cu…

- Concordia Chiajna a obțimit doar o remiza, joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dunarea Calarasi, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii 2.Dunarea Calarasi ocupa locul 18 în clasament (4 puncte), în timp ce Concordia se afla pe 4 (31 puncte).Tot joi, FC Buzau a învins…

- FC Buzau a aflat programul ultimelor trei partide oficiale pe care le mai are de disputat pana la finalul anului, iar toate intalnirile vor fi transmise in direct de televiziunile de profil. Vor fi doua meciuri in campionatul Ligii 2, acasa cu FC Brasov si in deplasare la CSA Steaua Bucuresti, precum…

- FC Hermannstadt a suferit prima sa infrangere din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 0-1 acasa cu CSA Steaua Bucuresti, sambata, in etapa a 13-a. Sibienii veneau dupa opt victorii si patru egaluri, informeaza Agerpres. Steaua a castigat prin golul marcat de Vasile Buhaescu (53).…

- Din cauza cazurilor de COVID-19 echipa bucuresteana nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari. Programul optimilor de finala ale Cupei Romaniei Echipa de fotbal FCSB nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari, programat, maine de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ca urmare…

- Sâmbata au avut loc meciuri din cadrul etapei a opta din Liga 2 la fotbal. Unirea Constanța a reușit prima victorie a sezonului: 3-2 pe terenul celor de la Metaloglobus. U Cluj s-a impus la scor de neprezentare (3-0) în deplasarea cu Dacia Unirea Braila.S-au disputat sâmbata în…

- CSA Steaua Bucuresti a suferit prima sa infrangere din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 1-2 cu nou-promovata Unirea Dej, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea, potrivit Agerpres. ''Ros-albastrii'' au reusit sa deschida scorul, dar apoi au ramas in zece oameni, primind…