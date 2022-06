Stiri pe aceeasi tema

- Linia 41 de tramvaie este blocata, incepand cu ora 11:30, pe Soseaua Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea, din cauza deraierii unui tramvai, anunta Societatea de Transport Bucuresti, potrivit Agerpres. STB precizeaza, pe Twitter , ca pentru preluarea fluxului de calatori de pe traseu…

- Traficul auto este ingreunat la aceasta ora pe soseaua Virtutii din Capitala, din cauza unui tramvai al liniei 41 care a deraiat chiar pe Podul Ciurel. Angajatii STB lucreaza pentru a-l repune pe sine. Blocajul va mai dura cel putin o ora.

- Un vagon al unui tramvai a deraiat, duminica, pe Podul Ciurel, STB anuntand ca Linia 41 este blocata. ”Linia 41 – blocata pe Sos. Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea. Cauza: deraiere”, a anuntat, duminica, pe Twitter, STB. Linia 41 este blocata complet in prezent. ”Pentru preluarea…

- ”Linia 41 – blocata pe Sos. Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea. Cauza: deraiere”, a anuntat, duminica, pe Twitter, STB. Compania a precizat ca Linia 41 este blocata. ”Pentru preluarea fluxului de calatori de pe traseu, functioneaza o linie naveta de autobuze”, a mai transmis STB.…

- 10 tramvaie au ramas blocate, joi dupa-amiaza, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu/Bucuresti, din cauza unui sofer care si-a parcat masina intr-un mod total nepotrivit. Soferul si-a parcat masina mult prea aproape de linia de tramvai, iar primul vatman ajuns cu tramvaiul in zona si-a dat seama ca exista…

- Ploaia torențiala de noaptea trecuta a provocat inundații in mai multe zone din Capitala, iar mai multe autobuze circula deviat din cauza acumularilor de apa de pe Bulevardul Tineretului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti pe Twitter, citata de Agerpres. Autobuzele liniilor 313, 381 si 673…

- Ministrul PSD al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Fierea, a schimbat in aceasta saptamana Consiliul de Administrație al BTT Costinești, impunandu-și o serie de apropiați și foști colaboratori. Noul președintele CA, Alexandru Hazem Kansou, nascut in Liban, este secretarul executiv…

- Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni va fi afectata in perioada 28-30 martie de lucrari de revizie care trebuie efectuate de angajații CFR. Potrivit unui comunicat al CFR SA, in perioada 28 – 30 martie 2022, in intervalul orar 9.00 – 14.00, personalul feroviar de specialitate desfașoara reviziile…