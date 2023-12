Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a apreciat, vineri, legat de dosarul privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid 19 – in care DNA a cerut ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu și a foștilor miniștrii USR ai Sanatații, Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu -ca declaratiile liderului USR Catalin…

- Raluca Turcan a explicat cum statul „are o credibilitate amputata” fața de marile companii internaționale de cinematografie. Aceasta a explicat ca Romania are in sfarșit o schema de cash rebate prin care producțiile cinematografice, precum cele ale marilor companii internaționale, sa fie atrase…

- Cititorul care semneaza „Parere“ comenteaza articolul : Iohannis ajunge și in Africa: Tot cu avionul de lux? Okeeeee! Le luam la rand, da? Citez „14-23 noiembrie 2023, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala…

- Catalin Gherzan: In privința drogurilor nu se mai poate acționa pompieristic! De 30 de ani, Romania consuma timp și bani pentru o droaie de campanii proaste, lipsite de efecte, spune Catalin Gherzan. Este și cazul unor campanii antidrog. „Situația e atat de grava incat nu mai poți acționa pompierește…

- Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va creste veniturilor colectate la bugetul de stat cupana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicat de Ministerul…

- Hurghada este una dintre destinațiile din Egipt cautate de catre mulți romani. Resorturile sunt la fel de primitoare ca și cele din Turcia, difera un pic preparatele culinare și unele servicii.