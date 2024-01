Stiri pe aceeasi tema

- O clujeanca a obținut o despagubire de 20.000 de euro de la un magazin de bricolaj, dupa ce a suferit un accident in parcare. Suma va fi platita in echivalent lei la data plații, cu titlu de daune morale, actualizata cu indicele de inflație la data plații, impreuna cu dobanda legala penalizatoare, scrie…

- Cazul ajuns la Curtea de Apel Iasi dupa ce hotararea primei instante fusese atacata in apel.Judecatorii Curtii de Apel din Iasi au inchis definitiv dosarul care vizeaza compania Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA, societatea care a intocmit documentele pentru atribuirea contractului de reabilitare…

- Sunt clipe decisive pentru Miruna Pascu! Mama tanarului care a provocat tragedia de la 2 Mai, acuzata acum ca a incercat sa amenințe un martor pentru a da anumite declarații in dosar, vrea sa scape de arestul preventiv.Pe 13 octombrie, judecatorii de la Tribunalul București au dispus o masura mai blanda…

- Pe 13 octombrie, judecatorii de la Tribunalul București au dispus o masura mai blanda pentru mama lui Vlad Pascu, controlul judiciar . Insa, mai tarziu, Curtea de Apel București a decis masura prelungirii arestului preventiv asupra Mirunei Pascu. Hotararea este definitiva. Mama drogatului criminal…

- Curtea de Apel Ploiesti a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in care Gelu Oltean, fost sef al DGIPI, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzat ca a organizat impreuna cu iubita lui, Vanessa Youness, si cetateanul britanic Thomas Lishman sedinte de samanism la care…

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Tribunalul Constanta, care a luat fata de inculpat masura educativa privativa de libertate a internarii intr un centru educativ pe o perioada de 1 an pentru savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de…

- Curtea de Apel din Bari a decis ca fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, poate fi predat autoritaților romane, precizeaza surse judiciare pentru stiripesurse.ro. Hotararea instanței nu este insa definitiva, ci poate fi atacata la instanța superioara.Romania incearca din luna…