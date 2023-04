Statul poate fi obligat la penalități de întârziere când este rău platnic Statul ar putea fi forțat la plata unor penalitați de intarziere, pe langa dobanzi, atunci cand intarzie sa-și onoreze obligațiile. Propunerea legislativa pune practic in oglinda impunerile persoanelor fizice sau juridice cu cele aferente companiilor sau bugetului de stat. Inițiativa a fost semnata de 14 parlamentari USR și inregistrata la Senat pe data de 28 martie 2023. „Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/platitorul are dreptul la dobanda și penalitatea de intarziere din ziua urmatoare expirarii termenului, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

