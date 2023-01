New York a devenit noul stat american care permite transformarea cadavrelor umane in compost – adica o persoana poate avea de-acum corpul transformat in pamant dupa moarte – ceea ce se considera a fi o alternativa ecologica la inmormantare si incinerare, relateaza BBC. Cunoscuta si sub numele de „reducere organica naturala”, aceasta practica consta in […] The post Statul New York aproba transformarea cadavrelor umane in compost. Ce țari europene au adoptat deja aceasta practica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .