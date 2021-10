Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz este social democratul care ar putea deveni noul cancelar al Germaniei, si care a reusit sa „reinvie” partidul istoric SPD. Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica, impunandu-se la limita in fața coaliției de centru-dreapta a Angelei…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Sondajele anticipeaza un scrutin strans intre social-democcrații SPD, cu 25% din intențiile de vot, si tabara conservatoare (CDU-CSU), creditata cu intre 21 si 23% din sufragiiCancelarul Angela Merkel le-a cerut alegatorilor sa-l voteze pe Armin Laschet, candidatul conservator al partidului sau, Uniunea…

- Competiția electorala din Germania devine tot mai stransa in ultimele zile dinaintea alegerilor - joi, avansul SPD a scazut la doar patru puncte procentuale in condițiile in care mai sunt trei zile pana la alegeri. Duminica, germanii voteaza in alegerile parlamentare federale, iar in urma acestui vot…

- Ultimul mandat al Angelei Merkel in funcția de cancelar al Germaniei se apropie de sfarșit, iar dupa 16 ani, Germania va fi condusa de un nou cancelar. Duminica vor avea loc alegerile parlamentare din Germania, in urma carora un nou guvern va fi format, iar un nou cancelar o va succeda pe Angela Merkel…

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin,…

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele