- Statele Unite au anuntat ca vor inceta sa mai finanteze Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat, afirmand ca organizatia umanitara este "iremediabil defecta", informeaza site-ul postului CNBC.

- Autoritatile de imigrare din Statele Unite au expulzat marti un cetatean roman condamnat pentru a fi acordat sprijin material Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC), a informat joi Agentia pentru Imigratie si Vami din Statele Unite (Immigration and Customs Enforcement, ICE), transmite…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) si-a anuntat miercuri decizia de a concedia peste 250 de angajati din Fasia Gaza si din Cisiordania, dupa reducerea drastica a ajutorului american pentru organizatia internationala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al UNRWA,…

- In urma selectiei nationale Miss Elegant Universe Romania 2018 , organizata saptamana trecuta in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Elegant Universe 2018 in tara noastra, Alina-Mihaela Staicu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei…

- Razboaiele, alte violente si persecutii au adus stramutarea fortata la un nou nivel record pe plan international in 2017, al cincilea an la rand, cauzele principale fiind criza din Republica Democrata Congo, razboiul din Sudanul de Sud si fuga a sute de mii de refugiati Rohingya din Myanmar in Bangladesh.…

- In contextul acordului dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din Singapore, Coreea de Sud și Statele Unite sunt așteptate sa anunțe suspendarea exercițiilor militare majore saptamana viitoare, cu insa promit sa le reia in cazul in care Coreea de Nord va refuza sa renunțe la programul nuclear, a relatat…

- Cum a relatat presa nord-coreeana summitul Trump-Kim. Agenția de presa din Coreea de Nord scrie ca summitul istoric de marti dintre Donald Trump si Kim Jong Un constituie “o schimbare radicala” in relatiile bilaterale. Presa nord-coreeana a scris și ca lierul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat pe…