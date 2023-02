Stiri pe aceeasi tema

- La Buffalo a inceput curațenia pe strazile pline de zapada marți (27 decembrie) dupa viscolul puternic de Craciun ce a blocat orașul cu ninsori record. Autoritațile sapau sub 1,2 metri (4 picioare) de zapada aruncata in timpul unui viscol mortal de Craciun, chiar daca Serviciul Național de Meteorologie…

- Cel putin 23 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme din Statele Unite ale Americii, potrivit canalului american NBC News. Cu cateva ore mai devreme, autoritatile confirmasera cel putin 17 decese cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Victimele au fost inregistrate in statele…

- O furtuna de zapada fara precedent, care a cuprins saptamana aceasta o mare parte din Statele Unite, perturband sarbatorile pentru milioane de americani, va aduce cea mai rece noapte de Craciun inregistrata vreodata in mai multe orașe din SUA, din Pennsylvania pana in Florida, scrie Reuters . Temperaturile…

- O furtuna puternica de iarna a cuprins o mare parte din SUA sambata, aducand un viscol orbitor, ploi inghețate, inundații și frig care pun viața in pericol. Pana acum, cel putin 12 persoane au murit. De asemenea, a creat haos pentru cei care calatoresc pentru vacanța de Craciun. Furtuna a doborat liniile…

- O furtuna violenta a pus stapanire pe vestul statului New York vineri (23 decembrie), reducand drastic vizibilitatea in orașul Buffalo. Imaginile au aratat case și vehicule ingropate sub zapada, in timp ce vanturile puternice loveau cartiere intregi, impiedicand calatoriile inainte de weekendul sarbatorilor…

- O furtuna de iarna majora care va matura SUA in aceasta saptamana ar putea aduce cel mai friguros Craciun din ultimele patru decenii in unele parți ale țarii, spun meteorologii, citați de BBC. Valul de frig „o data la o generație” – care a inceput marți in nord-vestul Pacificului, inainte de a se deplasa…

- Baschetbalista americana Brittney Griner a fost eliberata de Rusia intr-un schimb de prizonieri cu Statele Unite, care l-au eliberat la schimb pe celebrul traficant de arme Viktor Bout, supranumit „Negustorul Mortii", scrie CNN, citand surse bine informate. Informatia a fost confirmata la scurt timp…

