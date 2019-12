Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii din Statele Unite au cheltuit online 7.4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe Analytics, informeaza duminica dpa, citata de AGERPRES. Nivelul cheltuielilor marcheaza un record in privinta cumparaturilor online de Black Friday din SUA. De asemenea, reprezinta…

- Cincisprezece minute in plus de mers pe jos in fiecare zi sau alergarea usoara pe o distanta de un kilometru ar imbunatati productivitatea si extinde speranta de viata, contribuind la cresterea economica, potrivit unui studiu realizat de grupul de asigurari Vitality si organizatia RAND Europe.Stimularea…

- Cei mai bogați cinci oameni din Statele Unite, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg și Larry Ellison, au o avere combinata de 435,4 miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes 400 al celor mai bogați americani din 2019 Jeff Bezos, directorul general al Amazon, conduce topul Forbes…

- Statele Unite au obtinut aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Hotararea…

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- Zece dintre democrații inscriși in cursa interna pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale au participat, joi seara, la o dezbatere televizata. Dezbaterea a inceput cu Andrew Yang, unul dintre candidați, promițand ca va acorda un venit de baza universal de 1.000 de dolari lunar fiecarui adult…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.